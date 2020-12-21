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Рекордні виплати з бюджету можуть вплинути на курс гривні, - НБУ

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 14:31
Рекордні виплати з бюджету можуть вплинути на курс гривні, - НБУ
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Виплати з бюджету наприкінці року можуть призвести до тиску на курс

У грудні 2020 року ситуація на валютному ринку сприяла посиленню курсу гривні. Водночас рекордні бюджетні виплати наприкінці року можуть змінити ситуацію.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2020 року Національного банку України.

Як зазначається в огляді, у ІV кварталі на ринку спостерігалося збалансування попиту та пропозиції. У результаті НБУ більше ніж місяць (з 6 листопада до 9 грудня) не здійснював валютні інтервенції, що є рекордним періодом з часу запровадження плаваючого курсоутворення.

За даними НБУ, у середині грудня, завдяки поверненню нерезидентів, спостерігалася чиста пропозиція валюти.

"Проте в останні тижні року збільшилася вірогідність рекордних бюджетних видатків, що може спричинити короткостроковий девальваційний тиск", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, традиційно високий обсяг витрат з держаного бюджету наприкінці року може посилювати інфляційний та девальваційний тиск. Це ж стосується бюджетних витрат наступного року.

Відзначимо, курс долара на міжбанку 21 грудня 2020 року зріс до 28,01 гривень за долар.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько рівня 28,15 грн.

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