Голова Ради НБУ назвав причини девальвації гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку за останній тиждень знецінився на 0,5%. Девальвація відбувалася під впливом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (на 35 млн доларів в середньому за день), яке частково закривалося за рахунок валютної позиції банків.

Про це голова написав Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, в умовах помірного тиску на обмінний курс гривні НБУ третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку.

За його даними, на готівковому валютному ринку у другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю.

"Проте в цілому за результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала її продаж (чистий продаж готівкової іноземної валюти банками становив близько 135 млн доларів)", - додав Данилишин.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23 - 27 листопада 2020 року не проводив інтервенцій купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти. Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні за останній місяць практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.