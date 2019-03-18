Голова Ради НБУ назвав два ймовірні драйвери зростання економіки України

Данилишин пропонує розвивати АПК і транспорт

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает искать новые драйверы роста экономики Украины, которыми в тактическом плане ими могут быть аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, аграрный сектор может быть драйвером потому, что спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе.

"Глупо не использовать такую возможность. При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений", - добавил Данилишин.

Глава Совета НБУ отметил, что транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером по нескольким причинам:

Во-первых, потому что Украина находится в числе стран с одним из самых высоких уровней логистических издержек. Так, в Украине 18% логистических затрат связаны с доставкой пшеницы с поля в порты, тогда как во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства.

Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых.

В-третьих, хочется верить, что рано или поздно отношения с Россией прекратят ухудшаться и стабилизируются - тогда развитая транспортная инфраструктура способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество.

В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалах.

Данилишин выразил надежду, что предложенные акценты на драйверы роста украинской экономики "начнут дискуссию, результатом которой станет определение приоритетов экономического развития страны с последующим выработкой плана конкретных мер".

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что решение правления Нацбанка от 14 марта оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным. По его мнению это решение не будет способствовать поддержке экономического роста.

Отметим, по данным Министерства финансов, внутренний спрос оставался основной движущей силой рост экономики Украины.