Голова Ради НБУ назвав два ймовірні драйвери зростання економіки України

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин пропонує розвивати АПК і транспорт

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує шукати нові драйвери зростання економіки України, якими в тактичному плані ними можуть бути аграрний сектор і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, аграрний сектор може бути драйвером тому, що попит на українську сільгосппродукцію є і буде високим як мінімум в середньостроковій перспективі.

"Безглуздо не використовувати таку можливість. При цьому аграрний сектор як драйвер повинен направити імпульси розвитку українського сільгоспмашинобудування, харчової промисловості, яка повинна нарощувати виробництво продукції з високою часткою доданої вартості (нам вдалося перетворитися з експортера насіння соняшнику в гравця №1 світового ринку соняшникової олії і цей приклад потрібно масштабувати), сектору виробництва мінеральних добрив", - додав Данилишин.

Голова Ради НБУ відзначив, що транспортно-логістична інфраструктура може стати драйвером через декілька причин:

По-перше, тому що Україна знаходиться в числі країн з одним з найвищих рівнів логістичних витрат. Так, в Україні 18% логістичних витрат пов'язані з доставкою пшениці з поля в порти, тоді як у Франції та Німеччині цей показник становить 8%, в США - 6%. Проблему необхідно вирішувати, в тому числі і для підвищення віддачі від сільського господарства.

По-друге, "азовська криза" показала - потрібні добре розвинені запасні варіанти портів на Азовському морі. Інакше, можуть бути проблеми з експортом металів і зернових.

По-третє, хочеться вірити, що рано чи пізно відносини з Росією припинять погіршуватися і стабілізуються - тоді розвинена транспортна інфраструктура буде здатна перетворити географічні особливості України в її конкурентну перевагу.

По-четверте, активний розвиток транспортно-логістичної інфраструктури обов'язково дасть імпульс підвищенню обсягів виробництва в чорній металургії, енергетиці, промисловості будівельних матеріалах.

Данилишин висловив сподівання, що запропоновані акценти на драйвери зростання української економіки "започаткують дискусію, результатом якої стане визначення пріоритетів економічного розвитку країни з подальшим виробленням плану конкретних заходів".

Нагадаємо, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що рішення правління Нацбанку від 14 березня залишити облікову ставку на рівні 18% не є оптимальним. На його думку це рішення не сприятиме підтримці економічного зростання.

Відзначимо, за даними Міністерства фінансів, внутрішній попит залишався основною рушійною силою зростання економіки України.