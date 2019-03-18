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Голова Ради НБУ назвав два ймовірні драйвери зростання економіки України

Новини » Економіка    18.03.2019 - 11:10
Голова Ради НБУ назвав два ймовірні драйвери зростання економіки України
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин пропонує розвивати АПК і транспорт

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує шукати нові драйвери зростання економіки України, якими в тактичному плані ними можуть бути аграрний сектор і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, аграрний сектор може бути драйвером тому, що попит на українську сільгосппродукцію є і буде високим як мінімум в середньостроковій перспективі.

"Безглуздо не використовувати таку можливість. При цьому аграрний сектор як драйвер повинен направити імпульси розвитку українського сільгоспмашинобудування, харчової промисловості, яка повинна нарощувати виробництво продукції з високою часткою доданої вартості (нам вдалося перетворитися з експортера насіння соняшнику в гравця №1 світового ринку соняшникової олії і цей приклад потрібно масштабувати), сектору виробництва мінеральних добрив", - додав Данилишин.

Голова Ради НБУ відзначив, що транспортно-логістична інфраструктура може стати драйвером через декілька причин:

По-перше, тому що Україна знаходиться в числі країн з одним з найвищих рівнів логістичних витрат. Так, в Україні 18% логістичних витрат пов'язані з доставкою пшениці з поля в порти, тоді як у Франції та Німеччині цей показник становить 8%, в США - 6%. Проблему необхідно вирішувати, в тому числі і для підвищення віддачі від сільського господарства.

По-друге, "азовська криза" показала - потрібні добре розвинені запасні варіанти портів на Азовському морі. Інакше, можуть бути проблеми з експортом металів і зернових.

По-третє, хочеться вірити, що рано чи пізно відносини з Росією припинять погіршуватися і стабілізуються - тоді розвинена транспортна інфраструктура буде здатна перетворити географічні особливості України в її конкурентну перевагу.

По-четверте, активний розвиток транспортно-логістичної інфраструктури обов'язково дасть імпульс підвищенню обсягів виробництва в чорній металургії, енергетиці, промисловості будівельних матеріалах.

Данилишин висловив сподівання, що запропоновані акценти на драйвери зростання української економіки "започаткують дискусію, результатом якої стане визначення пріоритетів економічного розвитку країни з подальшим виробленням плану конкретних заходів".

Голова Ради НБУ назвав два ймовірні драйвери зростання економіки України

Нагадаємо, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що рішення правління Нацбанку від 14 березня залишити облікову ставку на рівні 18% не є оптимальним. На його думку це рішення не сприятиме підтримці економічного зростання.

Відзначимо, за даними Міністерства фінансів, внутрішній попит залишався основною рушійною силою зростання економіки України.

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