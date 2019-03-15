Голова Ради НБУ критикує рішення правління залишити облікову ставку на рівні 18%

Данилишин висловив лише свою експертну думку

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что решение правления Нацбанка от 14 марта оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным. Об этом он написал на своей странице Facebook, отметив, что это его "личный экспертный взгляд".

Данилишин заявил, что имел надежду на то, что НБУ снизит учетную ставку, поскольку экономическая конъюнктура давала основания этого.

"Однако и в марте снижения учетной ставки НБУ не произошло. Считаю, это не будет способствовать поддержанию экономического роста. Думаю, настало время двигаться к тому, чтобы приоритеты в денежно-кредитной сфере в большей чем сейчас степени совпадали с приоритетами развития реального сектора экономики Украины", - написал он.

Данилишин привел несколько аргументов в пользу снижения учетной ставки. В частности, потребительская инфляция в демонстрирует устойчивую понижательную тенденцию, инфляционное давление становится все слабее, инфляционные ожидания не повышаются. Кроме того, фактор укрепления гривни положительно влияет на ценовую динамику.

Глава Совета НБУ также напомнил, что кредитование предприятий за прошлый год выросло лишь на 3,8%. Отношение выданных банками кредитов предприятиям к ВВП находится на уровне около 30%, что намного ниже, чем, например, в Польше или Турции.

"Похоже, последствия "кредитной диеты" уже ощущаются - экономика Украины начинает понемногу тормозить", - написал Данилишин и привел пример падения промышленного производства в январе.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предложил пересмотреть политику в отношении влияния контролирующих органов на цены продукты питания, в частности, обеспечить государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (восстановление работы Государственной ценовой администрации).