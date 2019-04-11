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Голова Ради НБУ дав прогноз по ВВП та інфляції в Україні

Новини » Економіка    11.04.2019 - 14:11
Голова Ради НБУ дав прогноз по ВВП та інфляції в Україні
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Темпи зростання будуть знаходиться на задовільному рівні

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин прогнозує, що економіка України у 2019 році зросте на 2,7-3,0%, індекс споживчих цін буде знаходитись в межах однозначного показника. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин вважає, що економічний розвиток на початку 2019 року, не зважаючи на певні коливання окремих показників економічної діяльності, формує основу для подальшого якісного економічного зростання в умовах продовження реалізації задекларованих реформ.

Як нагадав Данилишин, за офіційним прогнозом НБУ, в 2019 році ВВП має зрости на 2,5%, за прогнозом Міжнародного валютного фонду та Світового Банку - на 2,7%, Кабінету міністрів - на 3,0%.

"Якщо навіть самий песимістичний прогноз забудеться, то такий темп зростання можна вважати цілком задовільним з огляду на загальну ситуацію як в Європейському регіоні так і в Україні", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2,7% у 2019 році і на 3,0% в 2020 році.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 2,9% до 2,7%.

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