Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Ціни традиційно зростають восени

У найближчі 1-2 місяці в Україні спостерігатиметься низька інфляція, проте вже восени очікується прискорення темпів зростання цін. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Данилишин, за підсумками липня знову, як і в червні, зафіксована дефляція - споживчі ціни знизилися на 0,6%. З початку року ціни на споживчому ринку зросли на 3%. У річному обчисленні споживчі ціни зросли на 9,1% (місяць тому цей показник становив 9%), це трохи перевищує траєкторію прогнозу інфляції на липень, який міститься в інфляційному звіті НБУ.

"Уповільнення споживчої інфляції і перехід до зниження цін в середині року стає тенденцією - це спостерігалася з травня по вересень минулого року, в травні-липні 2019 року ми знову це бачимо", - зазначив голова Ради НБУ.

Данилишин припускає, що найближчі 1-2 місяці будуть характеризуватися низькою інфляцією, з урахуванням того, що в кінці літа-початку осені в Україні помітно збільшується пропозиція овочів і фруктів, а також внаслідок ефекту ревальвації гривні.

"Щодо розвитку ситуації в перспективі до кінця року. Зазвичай, в Україні інфляція прискорюється, починаючи з жовтня, що пов'язано з поступовим зменшенням пропозиції сирих овочів і фруктів", - написав голова Ради НБУ.

Крім того, з урахуванням значної частки імпорту у ВВП, багато чого буде залежати від динамки курсу гривні. Якщо вересневі виплати за зовнішнім боргом (попередньо оцінюються в 1,7 млрд доларів) вдасться пройти без ускладнень, а для цього є достатні передумови, вплив курсового фактору на споживчу інфляцію не буде істотним, додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.