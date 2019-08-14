Глава Совета НБУ дал прогноз инфляции до конца года

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Цены традиционно растут осенью

В ближайшие 1-2 месяца в Украине будет наблюдаться низкая инфляция, однако уже осенью ожидается ускорение темпов роста цен. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как напомнил Данилишин, по итогам июля снова, как и в июне зафиксирована дефляция - потребительские цены снизились на 0,6%. С начала года цены на потребительском рынке выросли на 3%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 9,1% (месяц назад этот показатель составлял 9%), это немного превышает траекторию прогноза инфляции на июль, который содержится в инфляционном отчете НБУ.

"Замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией - это наблюдалась с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 года мы снова это видим", - отметил председатель Совета НБУ.

Данилишин предполагает, что в ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией, с учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривны.

"Относительно развития ситуации в перспективе до конца года. Обычно, в Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что это связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов", - написал глава Совета НБУ.

Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривны. Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в 1,7 млрд долларов) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным, добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.