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Голова Ради НБУ прогнозує прискорення інфляції через зростання цін на е/е

Новини » Економіка    14.08.2019 - 12:48
Голова Ради НБУ прогнозує прискорення інфляції через зростання цін на е/е
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Через підвищення тарифів для промисловості зростуть і споживчі ціни

Зростання цін на електроенергію для промисловості, яке зафіксоване в липні 2019 року, може призвести до прискорення інфляції в найближчі місяці. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, зазвичай зростання цін у промисловості транслюється в прискорення споживчої інфляції з лагом в 2-4 місяці.

"Це викликає побоювання і не дає упевненості в тому, що будуть досягнуті цілі по інфляції, зафіксовані в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2019 рік (5% ± 1 п. п.), а також прогноз інфляції Нацбанку (6,3% на кінець 2019 року)", - написав він.

Данилишин заявив, що серйозне побоювання викликає зростання цін у промисловості по групі "постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря" на 16,4% за липень. Враховуючи зниження ціни на газ для промисловості в липні, залишається передбачити, що в основному зростання цін по даній групі сталося унаслідок підвищення ціни електроенергії і кондиціонованого повітря для промисловості, додав він.

"Втім, причина, що полягає в можливому перетіканні промислової інфляції в споживчу, значною мірою лежить поза сферою впливу Національного банку", - вважає голова Ради НБУ.

Голова Ради НБУ прогнозує прискорення інфляції через зростання цін на е/е

Голова Ради НБУ прогнозує прискорення інфляції через зростання цін на е/е

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

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