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Maxar возобновил доступ Украины к спутниковым снимкам, - СМИ

Украина, Среда 12 марта 2025 08:42
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Maxar возобновил доступ Украины к спутниковым снимкам, - СМИ Фото: Maxar возобновляет передачу Украине спутниковых снимков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Отмечается, что Maxar восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Это программа, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США.

Напомним, что после того, как США остановили поставки Украине военной помощи и передачу разведданных, компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Пользователи спутникового сервиса получили сообщение, что доступ к услугам Maxar прекращен "по административному запросу". Как сообщал "Милитарный", фактически ограничение доступа стало следствием решения администрации президента США.

Стоит добавить, что компания Maxar является одним из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск. Также с помощью изображений подтверждают результаты ударов по объектам врага.

США возобновляют помощь Украине

Напомним, 5 марта западные СМИ сообщили, что США приостановили передачу Украине военной помощи и перестали делиться разведывательными данными. Позже директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию.

Однако вчера, 11 марта, делегации Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии. По результатам встречи стало известно, что США возобновляют передачу Украине военной помощи и разведданных.

Также США предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Украина поддержала предложение.

Больше о переговорах Украины и США и о чем договорились стороны - в нашем материале.

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