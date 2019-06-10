ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні

Новини » Політика    10.06.2019 - 18:34
Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

МЗС зазначає, що Україна готова сприяти Молдові у вирішенні існуючих проблем

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України. Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

Міністр зазначив, що МЗС України пильно моніторить ситуацію у Молдові.

Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні

"Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців… Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня", - підкреслив він.

У МЗС запевнили, що готові сприяти вирішенню існуючих проблем у Молдові.

"Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем. Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння", - заявили у міністерстві.

Також у міністерстві підкреслили, що Молдова залишається для України важливим партнером.

"Важливим для країни та безпекової ситуації у регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни. Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє", - сказано у повідомленні.

Новина доповнюється

Україна проводить міжнародні консультації щодо ситуації у Молдові Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою
Новини України Павло КлімкінМолдовакризис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся