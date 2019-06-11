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П'ять країн Євросоюзу закликали до мирного розв’язання кризи в Молдові

Новини » Політика    11.06.2019 - 01:35
П'ять країн Євросоюзу закликали до мирного розв’язання кризи в Молдові
Фото: прапори Євросоюзу (European Parliament)

Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція висловили підтримку молдавському парламенту

Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву п'яти країн, оприлюднену ввечері 10 червня.

Берлін, Париж, Лондон, Варшава, Стокгольм висловили підтримку молдавському парламенту, зазначивши, що "уважно спостерігали за розвитком ситуації" в країні.

"Ми підтримуємо парламент Молдови і розглядаємо його як представника молдавського народу і як найкраще місце для обговорення всіх політичних питань, зокрема спірних", - йдеться у заяві.

П'ять європейських країн також закликали політичні сили Молдови до спокою і стриманості.

"Усі сторони відповідальні за врегулювання конституційної кризи мирними засобами", - сказано в документі.

Зазначимо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про необхідність розпуску парламенту країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав цей указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Молдавський парламент, всупереч рішенню суду про його розпуск, проголосував за обрання головою уряду лідера партії "Дія і солідарність" Маї Санду. Після цього Павло Філіп, якого Конституційний суд країни визначив тимчасовим виконувачем обов'язків президента Молдови, видав указ про розпуск парламенту країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація в Молдові є ймовірною загрозою для півдня України.

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