Голова уряду Каталонії розпочав дводенне голодування

Фото: протести в Каталонії в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Торра до ранку 11 грудня, коли скінчиться голодування, пробуде в монастирі Монсеррат

Голова уряду Каталонії Кім Торра почав 48-годинне голодування в солідарність з ув'язненими під варту лідерами каталонського руху за незалежність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.



Як повідомляє видання, Торра до ранку 11 грудня, коли скінчиться голодування, пробуде в монастирі Монсеррат.

Відзначається, що він приєднався до акції, яку проводять депутати та активісти. Вона почалася в п'ятницю, 7 грудня. З цього дня і до 20 грудня учасники акції по черзі оголошують коротку голодування на захист політв'язнів.

Нагадаємо, лідери каталонського руху за незалежність, які утримуватися в тюрмі, звинуватили владу країни в нездатності надати законні гарантії справедливого над ними суду і оголосили про безстрокове голодування.

Раніше Мадрид пом'якшив звинувачення проти ув'язнених лідерів Каталонії. Зараз їм інкримінують заклики до розтрати державних коштів.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 25 років ув'язнення для колишнього заступника голови каталонського уряду Уриола Жункераса за звинуваченням у повстанні. Іншим учасникам руху за відділення Каталонії від Іспанії, які зараз перебувають під вартою в очікуванні рішення суду, загрожувало до 17 років в'язниці.