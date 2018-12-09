Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку

Фото: протесты в Каталонии в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Торра до утра 11 декабря, когда кончится голодовка, пробудет в монастыре Монсеррат

Глава правительства Каталонии Ким Торра начал 48-часовую голодовку в солидарность с заключенными под стражу лидерами каталонского движения за независимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.



Как сообщает издание, Торра до утра 11 декабря, когда кончится голодовка, пробудет в монастыре Монсеррат.

Отмечается, что он присоединился к акции, которую проводят депутаты и активисты. Она началась в пятницу, 7 декабря. С этого дня и до 20 декабря участники акции по очереди объявляют короткую голодовку в защиту политзаключенных.



Напомним, лидеры каталонского движения за независимость, которые содержаться в тюрьме, обвинили власти страны в неспособности предоставить законные гарантии справедливого над ними суда и объявили о бессрочной голодовке.

Ранее Мадрид смягчил обвинения против заключенных лидеров Каталонии. Сейчас им инкриминируют призывы к растрате государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

Прокуратура требовала наказания в виде 25 лет заключения для бывшего заместителя председателя каталонского правительства Уриола Жункераса по обвинению в восстании. Другим участникам движения за отделение Каталонии от Испании, которые сейчас находятся под стражей в ожидании решения суда, грозило до 17 лет тюрьмы.