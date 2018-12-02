В Испании каталонские сепаратисты в тюрьме начали голодовку

Они считают, что Мадрид не может предоставить законные гарантии справедливости
Лидеры каталонских сепаратистов, которые содержаться в тюрьме, обвинили власти страны в неспособности предоставить законные гарантии справедливого над ними суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Глава общественной организации "Каталонская национальная свобода", что выступала за отделение региона от Испании Жорди Санчес и экс-депутат местного парламента Жорди Турулл объявили о бессрочной голодовке.
"Мы не откажемся от наших прав на справедливый суд", - сказано в заявлении сепаратистов.
Адвокат задержанных Жорди Пина заявил, что не одобряет тактику его подзащитных, но добавил, что "полностью их поддерживает".
"Я не рекомендовал этих действий. Это решение моих клиентов", - заявил Пина.
В то же время председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что "лидеры сепаратистов", как и все другие граждане, имеют защиту закону и могут рассчитывать на "справедливое судебное разбирательство".
Напомним, Мадрид смягчил обвинения против заключенных лидеров Каталонии. Сейчас им инкриминируют призывы к растрате государственных средств.