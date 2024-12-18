Зеленский о Крыме и Донбассе: у нас нет сил для их возвращения, рассчитываем на дипломатию
У Украины пока нет достаточно сил для возвращения Донбасса и Крыма военным путем. Поэтому рассчитывает на дипломатию и давление на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Le Parisien.
Глава государства отверг возможность полного отказа Украины от Крыма и Донбасса, это запрещает Конституция.
"Де-факто эти территории сейчас контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказал он.
На вопрос о том, готова ли Украина к переговорам с Путиным, Зеленский ответил, что важно не то, кто сидит за столом, а какая позиция. По мнению президента, сейчас позиция Украины не слабая, но не и не сильная, поскольку остается неизвестным, будет ли страна членом НАТО и ЕС.
"Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в этих условиях означает дать ему право решать за нас", - добавил глава государства.
Переговоры Украины и РФ
Стоит отметить, что Украина и Россия пока не ведут переговоры. Украина не отвергает дипломатический путь для завершения войны. Однако президент Владимир Зеленский отмечает, что позиция Украины за столом переговоров должна быть сильнее.
По мнению Зеленского, приглашение Украины в НАТО усилит позицию на переговорах с РФ. Это является одним из пунктов плана победы, который Украина представила партнерам.
Пока союзники НАТО не согласились предоставить Украине приглашение на вступление. По данным СМИ, ряд стран выступает против этого, в частности США и Германия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.