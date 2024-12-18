Зеленский о Крыме и Донбассе: у нас нет сил для их возвращения, рассчитываем на дипломатию

У Украины пока нет достаточно сил для возвращения Донбасса и Крыма военным путем. Поэтому рассчитывает на дипломатию и давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Le Parisien .

Глава государства отверг возможность полного отказа Украины от Крыма и Донбасса, это запрещает Конституция.

"Де-факто эти территории сейчас контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказал он.

На вопрос о том, готова ли Украина к переговорам с Путиным, Зеленский ответил, что важно не то, кто сидит за столом, а какая позиция. По мнению президента, сейчас позиция Украины не слабая, но не и не сильная, поскольку остается неизвестным, будет ли страна членом НАТО и ЕС.

"Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в этих условиях означает дать ему право решать за нас", - добавил глава государства.