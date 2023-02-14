Глава Пентагона об истребителях для Украины: пока объявлений нет, но будем работать дальше

У союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона США Ллойда Остина в ходе брифинга.
"Вопрос самолетов. Сегодня у меня никаких объявлений нет. Мы будем дальше работать в этой группе, чтобы обеспечить все потребности Украины", - подчеркнул Остин.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти США допускают передачу Украине истребителей или разрешение на соответствующий реэкспорт.
Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение в вопросе поставок истребителей Украине.
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