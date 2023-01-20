Глава Пентагона о танках для Украины: у нас есть окно возможностей до весны

"Я думаю, вы уже слышали, что немецкий министр обороны сказал, что они сегодня не приняли решения по танкам. Почему мы уделили особое внимание, так это убедиться в том, что Украина имеет необходимые возможности и обороноспособности, чтобы преуспевать прямо сейчас", – говорится в заявлении.

Остин отметил, что сейчас есть определенное окно возможностей с этого момента и до весны, примерно когда может начать контрнаступление. Он добавил, что осталось немного времени, а значит надо усилить обороноспособность.

"Вы уже слышали, что глава (речь о Милли – ред.) уже сказал о существенных возможностях, которые мы и некоторые наши союзники решили предоставить. Да, там есть танки, в частности, речь идет о танках, и мы продолжаем это предлагать, и не только мы, но и другие страны. У меня нет никаких объявлений на этот счет, но вы слышали, что сказал немецкий министр обороны, что они пока не приняли решение по Leopard", - добавил Остин.