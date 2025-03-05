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Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем после тарифных угроз Пекина

Фото: Пит Хегсет, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты "готовы" к войне с Китаем, после угроз со стороны Пекина относительно ответных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

По его словам, Вашингтон готов к возможным угрозам и продолжает укреплять свою армию. По его словам, те, кто хочет мира, должны быть готовы к войне.

Он подчеркнул, что США восстанавливают свою военную мощь и сдерживание, ведь мир становится все более опасным, а некоторые страны активно наращивают оборонные бюджеты и технологические возможности.

"Они стремятся вытеснить Соединенные Штаты", - отметил Хегсет, подчеркнув, что сила является ключевым фактором в предотвращении возможных конфликтов.

Повышение пошлин

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп ввел новые 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также повысил пошлины на китайские товары до 20%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ных пошлин на американские товары общей стоимостью 30 млрд канадских долларов. Они будут оставаться в силе, пока Вашингтон не отменит собственные ограничения против Канады.

Китай также объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин в размере 10-15% на отдельные американские товары.

Также посольство Китая в США сделало резкое заявление после повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон решил увеличить тарифы на импорт с 10% до 20%, что вызвало жесткую реакцию Пекина.

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