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Глава Пентагону: США готові до війни з Китаєм після тарифних погроз Пекіна

Фото: Піт Гегсет, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати "готові" до війни з Китаєм, після погроз з боку Пекіна щодо відповідних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

За його словами, Вашингтон готовий до можливих загроз і продовжує зміцнювати свою армію. За його словами, ті, хто прагне миру, повинні бути готові до війни.

Він підкреслив, що США відновлюють свою військову міць і стримування, адже світ стає дедалі небезпечнішим, а деякі країни активно нарощують оборонні бюджети та технологічні можливості.

"Вони прагнуть витіснити Сполучені Штати", - зазначив Гегсет, наголосивши, що сила є ключовим фактором у запобіганні можливим конфліктам.

Підвищення мит

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп запровадив нові 25%-ві мит на товари з Мексики та Канади, а також підвищив мита на китайські товари до 20%.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25%-вих мит на американські товари загальною вартістю 30 млрд канадських доларів. Вони залишатимуться в силі, поки Вашингтон не скасує власні обмеження проти Канади.

Китай також оголосив про введення з 10 березня додаткових мит у розмірі 10-15% на окремі американські товари.

Також посольство Китаю у США зробило різку заяву після підвищення американських мит на китайські товари. Вашингтон вирішив збільшити тарифи на імпорт з 10% до 20%, що викликало жорстку реакцію Пекіна.

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