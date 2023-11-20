Глава Пентагона приехал в Киев

Фотографию со столичного вокзала министр обороны Соединенных штатов опубликовал в сети. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - написал Остин.

Визит накануне "Рамштайна"

Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

Помощь Украине от США

Напомним, что Вашингтон уже два месяца не может согласовать новую программу военной помощи для Украины. На этой неделе Конгресс США принял новый временный бюджет страны во избежание "шатдауна", в котором вновь не предусмотрены средства для Украины.

Однако в СМИ появилась информация, что Конгресс США планирует принять пакет помощи для Украины и Израиля до конца года.

В Верхней палате американского парламента - Сенате будут работать над ним со Дня благодарения (23 ноября) до Рождества (25 декабря).

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