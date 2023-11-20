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Глава Пентагону приїхав до Києва

Фото: глава Пентагону приїхав до Києва (twitter.com/SecDef)
Автор: Марія Кучерявець

До України з візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Він перебуває у Києві сьогодні, 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Остіна у Х (Twitter).

Світлину зі столичного вокзалу міністр оборони Сполучених штатів опублікував у мережі. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.

Візит напередодні "Рамштайну"

Зазначимо, що глава Міноборони США приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що Вашингтон вже два місяці не може узгодити нову програму військової допомоги для України. Цього тижня Конгрес США ухвалив новий тимчасовий бюджет країни, для уникнення "шатдауну", в якому знову не передбачено коштів для України.

Однак у ЗМІ з'явилися інформація, що Конгрес США все ж планує ухвалити пакет допомоги для України та Ізраїлю до кінця року

У Верхній палаті американського парламенту - Сенаті працюватимуть над ним із Дня подяки (23 листопада) до Різдва (25 грудня).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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