Глава Пентагона назвал требования США к хуситам: вернулась эпоха мира через силу

США продолжат свою операцию против группировки хуситов до тех пор, пока они не прекратят атаки на корабли и не восстановят свободу судоходства.

"Что ж, все это произошло, потому что вернулась эпоха мира через силу", - заявил представитель Пентагона.

Глава минобороны США подчеркнул, что свобода судоходства является основополагающим национальным интересом США.

"Я хочу быть очень четким: эта кампания касается свободы судоходства и восстановления сдерживания. В ту минуту, когда хуситы скажут "мы прекратим стрелять по вашим кораблям, по вашим дронам", эта кампания закончится. Но до тех пор она будет неумолимой", - подчеркнул министр.

Чиновник также отметил, что США получили отчеты о первых ударах: "Столица хуситов почувствовала нечто похожее на землетрясение, десятки и десятки высокоточных тяжелых боеприпасов падали именно на цели, которые мы хотели поразить, посылая очень четкое сообщение".

Гегсет добавил, что это сообщение также адресовано Ирану - США требуют прекратить поддержку хуситов.

"Мы привлечем вас к ответственности как спонсора этого прокси. И я присоединяюсь к его (американского президента Дональда Трампа, - ред.) словам. Мы не будем с этим церемониться. Это не администрация Байдена. Сообщение четкое: мы будем преследовать хуситов, пока они не перестанут стрелять по нашим кораблям, а иранцам лучше не вмешиваться", - подытожил глава Пентагона.