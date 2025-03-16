Глава Пентагону назвав вимоги США до хуситів: повернулася епоха миру через силу

США продовжать операцію проти хуситів, поки вони не припинять атаки на судна. Кампанія завершиться тільки після відновлення свободи судноплавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета в інтерв'ю Fox News.
США продовжать свою операцію проти угруповання хуситів до тих пір, поки вони не припинять атаки на кораблі і не відновлять свободу судноплавства.
"Що ж, все це сталося, тому що повернулася епоха миру через силу", - заявив представник Пентагону.
Очільник міноборони США підкреслив, що свобода судноплавства є основоположним національним інтересом США.
"Я хочу бути дуже чітким: ця кампанія стосується свободи судноплавства та відновлення стримування. У ту хвилину, коли хусити скажуть "ми припинимо стріляти по ваших кораблях, по ваших дронах", ця кампанія закінчиться. Але доти вона буде невблаганною", - наголосив міністр.
Посадовець також зазначив, що США отримали звіти про перші удари: "Столиця хуситів відчула щось схоже на землетрус, десятки й десятки високоточних важких боєприпасів падали саме на цілі, які ми хотіли вразити, надсилаючи дуже чітке повідомлення".
Гегсет додав, що це повідомлення також адресоване Ірану - США вимагають припинити підтримку хуситів.
"Ми притягнемо вас до відповідальності як спонсора цього проксі. І я приєднуюся до його (американського президента Дональда Трампа, - ред.) слів. Ми не будемо з цим церемонитися. Це не адміністрація Байдена. Повідомлення чітке: ми будемо переслідувати хуситів, поки вони не перестануть стріляти по наших кораблях, а іранцям краще не втручатися", - підсумував голова Пентагону.
Зауважимо, що раніше сьогодні, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц заявив, що адміністрація Трампа не відкидає жодних варіантів впливу на Іран.
За його словами, їх мета - зупинити підтримку мілітарних угруповань на Близькому Сході та не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
Нагадаємо, що США завдали масштабних ударів по хуситах у Ємені після атак угруповання на кораблі в Червоному морі. В Ірані відреагували на дії Вашингтона.
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