Глава Пентагону назвав вимоги США до хуситів: повернулася епоха миру через силу

США продовжать свою операцію проти угруповання хуситів до тих пір, поки вони не припинять атаки на кораблі і не відновлять свободу судноплавства.

"Що ж, все це сталося, тому що повернулася епоха миру через силу", - заявив представник Пентагону.

Очільник міноборони США підкреслив, що свобода судноплавства є основоположним національним інтересом США.

"Я хочу бути дуже чітким: ця кампанія стосується свободи судноплавства та відновлення стримування. У ту хвилину, коли хусити скажуть "ми припинимо стріляти по ваших кораблях, по ваших дронах", ця кампанія закінчиться. Але доти вона буде невблаганною", - наголосив міністр.

Посадовець також зазначив, що США отримали звіти про перші удари: "Столиця хуситів відчула щось схоже на землетрус, десятки й десятки високоточних важких боєприпасів падали саме на цілі, які ми хотіли вразити, надсилаючи дуже чітке повідомлення".

Гегсет додав, що це повідомлення також адресоване Ірану - США вимагають припинити підтримку хуситів.

"Ми притягнемо вас до відповідальності як спонсора цього проксі. І я приєднуюся до його (американського президента Дональда Трампа, - ред.) слів. Ми не будемо з цим церемонитися. Це не адміністрація Байдена. Повідомлення чітке: ми будемо переслідувати хуситів, поки вони не перестануть стріляти по наших кораблях, а іранцям краще не втручатися", - підсумував голова Пентагону.