Глава Пентагона назвал требования США к хуситам: вернулась эпоха мира через силу
США продолжат операцию против хуситов, пока они не прекратят атаки на суда. Кампания завершится только после восстановления свободы судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Гегсета в интервью Fox News.
США продолжат свою операцию против группировки хуситов до тех пор, пока они не прекратят атаки на корабли и не восстановят свободу судоходства.
"Что ж, все это произошло, потому что вернулась эпоха мира через силу", - заявил представитель Пентагона.
Глава минобороны США подчеркнул, что свобода судоходства является основополагающим национальным интересом США.
"Я хочу быть очень четким: эта кампания касается свободы судоходства и восстановления сдерживания. В ту минуту, когда хуситы скажут "мы прекратим стрелять по вашим кораблям, по вашим дронам", эта кампания закончится. Но до тех пор она будет неумолимой", - подчеркнул министр.
Чиновник также отметил, что США получили отчеты о первых ударах: "Столица хуситов почувствовала нечто похожее на землетрясение, десятки и десятки высокоточных тяжелых боеприпасов падали именно на цели, которые мы хотели поразить, посылая очень четкое сообщение".
Гегсет добавил, что это сообщение также адресовано Ирану - США требуют прекратить поддержку хуситов.
"Мы привлечем вас к ответственности как спонсора этого прокси. И я присоединяюсь к его (американского президента Дональда Трампа, - ред.) словам. Мы не будем с этим церемониться. Это не администрация Байдена. Сообщение четкое: мы будем преследовать хуситов, пока они не перестанут стрелять по нашим кораблям, а иранцам лучше не вмешиваться", - подытожил глава Пентагона.
Заметим, что ранее сегодня, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что администрация Трампа не исключает никаких вариантов воздействия на Иран.
По его словам, их цель - остановить поддержку милитаристских группировок на Ближнем Востоке и не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Напомним, что США нанесли масштабные удары по хуситам в Йемене после атак группировки на корабли в Красном море. В Иране отреагировали на действия Вашингтона.
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