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Глава Пентагона назвал падение ракеты в Польше напоминанием о безрассудстве Путина

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Суббота 19 ноября 2022 22:05
Глава Пентагона назвал падение ракеты в Польше напоминанием о безрассудстве Путина Фото: Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Падение ракеты в Польше стало очередным напоминанием мировому сообществу о безрассудстве развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Трагический и тревожный взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны", - отметил министр обороны США, имея в виду ракету, упавшую в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зимой значительное преимущество на фронте будут иметь украинцы.

По мере того, как наступает первая полноценная зима в период войны России с Украиной в США, заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы, которые можно передать Киеву.

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