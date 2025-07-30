Глава Пентагона может уйти в отставку ради политики: NBC News раскрыло детали

По данным издания, министр обороны Пит Хегсет частно обсуждал идею баллотироваться на политическую должность в следующем году в штате Теннесси.

Если Хегсет реализует эти планы, это приведет к серьезным кадровым изменениям в ведомстве, которое контролирует американские вооруженные силы и миллионы федеральных служащих. Как известно, Министерство обороны США запрещает служащим баллотироваться на политические должности, а это означает, что Хегсет должен будет уйти в отставку, чтобы это сделать.

Стоит отметить, что в своем заявлении главный представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что сейчас Хегсет сосредоточен исключительно на службе под руководством президента США Дональда Трампа.

Между тем один из анонимных источников издания сообщил, что их разговор с Хегсетом состоялся в течение последних трех недель и был серьезным, а не просто обменом идеями.

Обсуждения касались того, что нужно для баллотирования, а именно требования к будущим кандидатам и реалии предвыборной кампании.

Анонимные источники, которые, как они уточняют, разговаривали с Хегсетом, сказали, что он конкретно упомянул о возможной кампании на пост губернатора штата Теннесси, где он проживает.

Стоит добавить, что в этом штате в следующем году состоятся открытые выборы губернатора. Однако существуют требования к кандидатам, которым Хегсет, возможно, не соответствует.