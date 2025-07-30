Глава Пентагону може піти у відставку заради політики: NBC News розкрило деталі

За даними видання, міністр оборони Піт Гегсет приватно обговорював ідею балотуватися на політичну посаду в наступному році в штаті Теннессі.

Якщо Гегсет реалізує ці плани, це призведе до серйозних кадрових змін у відомстві, яке контролює американські збройні сили та мільйони федеральних службовців. Як відомо, Міністерство оборони США забороняє службовцям балотуватися на політичні посади, а це означає, що Гегсет повинен буде піти у відставку, щоб це зробити.

Варто зазначити, що у своїй заяві головний речник Пентагону Шон Парнелл зауважив, що нині Гегсет зосереджений виключно на службі під керівництвом президента США Дональда Трампа.

Тим часом одне з анонімних джерел видання повідомило, що їхня розмова з Гегсетом відбулася протягом останніх трьох тижнів і була серйозною, а не просто обміном ідеями.

Обговорення стосувалися того, що потрібно для балотування, а саме вимоги до майбутніх кандидатів та реалії передвиборчої кампанії.

Анонімні джерела, що, як вони уточнюють, розмовляли з Гегсетом, сказали, що він конкретно згадав про можливу кампанію на посаду губернатора штату Теннессі, де він проживає.

Варто додати, що у цьому штаті наступного року відбудуться відкриті вибори губернатора. Проте існують вимоги до кандидатів, яким Гегсет, можливо, не відповідає.