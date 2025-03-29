ua en ru
Сб, 29 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Хегсет брал жену на конфиденциальные встречи по войне в Украине, - WSJ

США, Суббота 29 марта 2025 16:00
UA EN RU
Хегсет брал жену на конфиденциальные встречи по войне в Украине, - WSJ Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны США Пит Хегсет брал жену на закрытые встречи с иностранными коллегами. На них обсуждали конфиденциальную военную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Министр обороны США, которого сейчас проверяют из-за того, что он раскрывал детали военных ударов, привел свою жену, Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными представителями.

Дженнифер Хегсет - бывший продюсер Fox News, а, по словам многих людей, которые присутствовали или знали об этих встречах, на них обсуждали конфиденциальную информацию.

Одна из этих встреч состоялась 6 марта в Пентагоне. Это была дискуссия на высоком уровне между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Хили. Этот разговор происходил в важный и напряженный момент для трансатлантического альянса, а именно: на следующий день после того, как США заявили о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

На встрече в Пентагоне также присутствовал адмирал Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании. Обсуждали, почему США приняли решение прекратить обмен данными, а также будущее военное сотрудничество между двумя союзниками.

Формально министр обороны может приглашать на встречи с иностранными коллегами любого, кого считает нужным. Однако обычно списки участников таких переговоров строго ограничиваются только теми, кто должен присутствовать. Ожидается, что все участники имеют соответствующий уровень допуска к секретной информации, поскольку разговоры часто касаются чувствительных данных.

Также возле мест проведения таких встреч часто стоит охрана, которая следит за тем, чтобы в помещение не попали посторонние лица.

Анонимные чиновники подтвердили изданию, что Дженнифер Хегсет не работает в Министерстве обороны. Некоторые жены высокопоставленных чиновников могут иметь определенный уровень доступа к служебной информации, но представитель Пентагона отказались уточнить, соответствующий ли допуск безопасности именно у жены Хегсета.

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет раскрыл засекреченную информацию об ударах США по Йемену в чате Signal, к которому ошибочно добавили журналиста The Atlantic.

Заметим, что в США разгорелся скандал, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц ошибочно добавил его в чат высокопоставленных чиновников.

Там чиновники якобы обсуждали планы США атаковать хуситов в Йемене.

Как выяснилось позже, Хегсет за полчаса до начала операции прислал в чат информацию о том, когда вылетают американские истребители и дроны, а также когда США запускают свои ракеты.

Подробнее о скандале с топ-чиновниками США - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки
NEWS
Масштабные пожары, разбитые дома и ресторан: как выглядит Днепр после массированной атаки
Масштабные пожары, разбитые дома и ресторан: как выглядит Днепр после массированной атаки
DAILY
Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина