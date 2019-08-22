Глава Пентагону прокоментував вибух ракети під Северодвінськом

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що вибух ракети в Архангельській області (РФ) пов'язаний зі спробами Росії розробити нове ядерне озброєння. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Відповідаючи на питання про те, яку ж саме інформацію про вибух в РФ отримали США, Еспер сказав, що мова йде про спроби Росії розширити ядерний арсенал.

"Очевидно, що вони намагаються розширити свій стратегічний ядерний арсенал, щоб діяти проти США", - стверджує глава Пентагону.

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

В адміністрації президента США Дональда Трампа незабаром заявили, що вибух на полігоні під Северодвінську Архангельської області (РФ) був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети.

РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін, коментуючи вибух, заявив, що люди, які загинули, виконували дуже важливу державну функцію. Чи було це випробування ядерного озброєння, Путін не сказав.