Глава Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Шанахан зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Аділя Абдула-Махді

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сегодня прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Шанахан встретится с премьер-министром Ирака Адиля Абдула-Махди. Стороны обсудять будущее американского военного присутствия в Ираке. Также ожидается, что Шанахан встретится с американскими командирами в Ираке для обсуждения вывода американского контингента из Сирии.

Издание пише, что это первый визит и.о. главы Пентагона в Ирак.

Напомним, вчера, 12 февраля, Шанахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом для встреч с высокопоставленными военными и афганскими чиновниками.

РБК-Украина писало, 11 февраля глава Центрального командования США, генерал Джозеф Вотел сообщал, что вывод наземных войск армии Соединенных Штатов Америки из Сирии по приказу президента Дональда Трампа может начаться через несколько недель. Вотел также высказался по количества войск в Ираке, заявив, что оно навряд ли увеличится в ближайшее время.