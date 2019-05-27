Глава партії Зеленського прокоментував можливий дефолт України

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков прокоментував пропозицію олігарха Ігоря Коломойського відмовитися платити за боргами і оголосити в Україні дефолт. Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, Разумков заявив, що у нас в країні плюралізм думок і демократія, тому всі можуть говорити, що вважають за потрібне, в тому числі бізнесмени і політики.

"Я думаю, що завтра буде зустріч МВФ з президентом, на якій будуть розставлені багато крапки над i. Що стосується моєї суб'єктивної точки зору, я думаю, що в сьогоднішніх умовах це мало ефективний шлях і навряд чи Україна зможе за нього піти", - сказав він.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський запоропонував оголосити в Україні дефолт, оскільки в дефолті немає нічого страшного.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна повинна зберігати репутацію відповідальної країни.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.