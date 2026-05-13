Глава ВОЗ призвал страны мира готовиться к новым случаям хантавируса

По словам главы ВОЗ, в течение последних недель в ряде стран зафиксировали новые вспышки заболевания, а системы здравоохранения должны усилить мониторинг и подготовку к потенциальному распространению вируса.

Он подчеркнул, что пока речь не идет о глобальной угрозе масштаба пандемии COVID-19, однако ситуация требует повышенного внимания со стороны национальных правительств и медицинских служб.

"На данный момент нет признаков того, что мы видим начало более масштабной вспышки. Но ситуация может измениться, и учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что мы увидим больше случаев в ближайшие недели", - заявил Гебреисус.

Что известно о вирусе

Хантавирус передается человеку преимущественно через контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Заболевание может вызывать тяжелые поражения дыхательной системы и почек.

Как пишет The Guardian, в ВОЗ особенно обеспокоены ростом количества случаев в некоторых регионах Азии и Южной Америки, где уже усилили эпидемиологический контроль.

В организации также рекомендуют странам активнее информировать население о методах профилактики, в частности соблюдение санитарных норм и избежание контактов с потенциально зараженными животными.

В ВОЗ призвали усилить подготовку

По данным издания, ВОЗ рекомендовала правительствам обновить планы реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, а также проверить готовность больниц и лабораторий.

Отдельное внимание предлагают уделить раннему выявлению случаев заражения и международному обмену информацией для предотвращения масштабного распространения вируса.