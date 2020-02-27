Голова одеського адмінсуду фігурує в переписці Альперіна про підкупи посадовців, - "Слідство.Інфо"

Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесмену Вадиму Альперіну, вирішувати проблеми в судах. Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними журналістів, Альперін переписувався з Глуханчуком і вони ніби-то обговорювали хабарі за переслідування конкурентів та правоохоронців, які вели розслідування щодо підконтрольних бізнесмену компаній. Більше того, суд, яким керує Глуханчук, регулярно фігурував у схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Альперін.

У переписці чоловіки серед іншого обговорювали можливість переслідування суддів, зокрема, відкриття щодо них кримінальних проваджень і перевірок у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів, - йдеться у розслідуванні.

Сам Глуханчук підтвердив журналістам, що знайомий з Альперіним, але, за його словами, він не обговорював з ним корупційних питань.

Нагадаємо, в ще одному розслідуванні, але вже програми "Наші гроші" повідомлялось, що Вадим Альперін керував поширенням дискредитаційних медійних матеріалів щодо слідчих ГУ ДФС у Сумській області та ініціював їх кримінальне переслідування.

РБК-Україна писало, в кінці листопада суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. Його затримали після спецоперації на митниці, в результаті якої були затримані більше десятка осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці. Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків. На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.