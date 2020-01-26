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Альперін сприяв порушенню справ проти слідчих ДФС, - "Наші гроші"

Новини » Політика     26.01.2020 - 16:23
Альперін сприяв порушенню справ проти слідчих ДФС, - "Наші гроші"
Фото: Вадим Альперін (РБК-Україна)

Слідчі ГУ ДФС у Сумській області проводили обшук на митному пості "Столичний" Київської митниці

Одеський бізнесмен Вадим Альперін керував поширенням дискредитаційних медійних матеріалів щодо слідчих ГУ ДФС у Сумській області та ініціював їх кримінальне переслідування. Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на судове засідання у Вищому антикорупційному суді 23 січня.

У листопаді 2016 року слідчі ГУ ДФС у Сумській області провели обшук на митному пості "Столичний" Київської митниці, у ході якого було вилучено 9 контейнерів з тканиною компанії "Торгест". За даними слідства, під час декларування товару службові особи "Торгест" внесли завідомо неправдиві відомості щодо товару.

Після цього обшуку одного зі слідчих ГУ ДФС в Сумській області позбавили можливості продовжувати розслідування, провадження було передано до слідчого відділу прокуратури Сумської області, а щодо слідчого та деяких службових осіб ДФС було порушене кримінальне провадження за фактом здійснення ним слідчих дій щодо вилучення товару.

Виявлені на електронній пошті Альперіна матеріали вказують на те, що саме він ініціював переслідування окремих співробітників ГУ ДФС у Сумській області.

"На пошті Альперіна було виявлено переписку щодо розміщення замовних сюжетів та статей. Так, 22.11.2016 Альперін отримав на свою електронну пошту і перенаправив на іншу пошту текст публікації щодо вилучення контейнерів "Торгест". Того ж дня ця публікація з’явилася на ресурсі, вказаному у листі Альперіну. Згодом Альперін отримав звіт про розміщення публікації і витрачені на це суми: 3400 грн та 600 доларів", - заявили в суді.

Нагадаємо, в кінці листопада суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. Його затримали після спецоперації на митниці, в результаті якої були затримані більше десятка осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці. Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків.

На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.

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