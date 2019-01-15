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Глава ОБСЄ назвав вирішення ситуації на Донбасі пріоритетом роботи організації

Новини » Політика    15.01.2019 - 16:00
Глава ОБСЄ назвав вирішення ситуації на Донбасі пріоритетом роботи організації
Фото: Мирослав Лайчак і Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Також питання анексованого РФ Криму та Азовського моря буде пріоритетом роботи ОБСЄ

Шляхи мирного вирішення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі, питання анексованого Росією Криму та Азовського моря є і буде пріоритетом роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це сказав міністр закордонних справ Словаччини, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Урядового порталу".

Київ став однією із перших європейських столиць, куди приїхав глава словацького МЗС в якості співголови ОБСЄ. За словами Лайчака, безпека України - це вагома складова архітектури безпеки всієї Європи.

"Радий бути в Україні. Це важливо і для наших двосторонніх відносин, і в контексті нашого головування в ОБСЄ. Питання України - це пріоритет", - сказав він.

Зі свого боку Гройсман підкреслив, що ситуацію в Україні сьогодні не можна розглядати як окрему тему. Вона тісно пов'язана з питанням загальноєвропейського рівня.

"Потрібно підіймати питання не тільки Донбасу, Криму, а й питання Азовського моря. Все, що там відбувається, має отримати належну міжнародну реакцію. Це повзуча окупація Азовського моря. І вона потребує адекватної відповіді світу", - сказав глава українського уряду.

Гройсман також звернув увагу на необхідність посилення тиску на країну-агресора і примусу Росії повернути в Україну захоплених у полон українських моряків. Крім того, під час переговорів сторони обговорили питання взаємодії в інших сферах, зокрема, у сфері економіки.

Нагадаємо, сьогодні голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак прибув в Україну.

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