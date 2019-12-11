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Трамп на зустрічі з Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною

Новини » Політика     11.12.2019 - 01:19
Трамп на зустрічі з Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Переговори пройшли на наступний день після нормандського саміту

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулася у Вашингтоні після того, як Лавров провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео.

"Трамп закликав Росію вирішити конфлікт з Україною і підкреслив, що Він підтримує глобальний контроль над озброєннями, в який входить не тільки Росія, але і Китай", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Трамп попередив Росію, щоб та не втручалася у вибори в США в 2020 році.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна 9 грудня в Парижі.

Крім того, Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні.

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