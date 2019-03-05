Глава НКЦПФР розповів про невиконання парламентом умов МВФ

Реформи на фондовому ринку гальмуються у Верховній раді

На сегодняшний день Украина не выполнила ни один из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Хромаев, сегодня в Киеве начала работу миссия МВФ, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала.

"Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего. Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен", - написал он.

Хромаев заявил, что в Верховной раде тормозится несколько важных законопроектов, в частности, №2413а, о "сплите", №6303д об усилении институциональной способности НКЦБФР в защите прав инвесторов, №9035 - о деривативах и финансовых рынках.

Как сообщало РБК-Украина, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года.

Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).