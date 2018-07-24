Футбольний союз Німеччини випустив заяву через відхід зі збірної Озіла

Месут покинув національну команду, поскаржившись на расизм

Німецький футбольний союз (DFB) випустив заяву щодо ситуації навколо відходу зі збірної гравця турецького походження Месут Озіла. Про це повідомляється на сайті організації.

"Фотографії з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом викликали питання у німецького суспільства. Ми приймаємо критику на свій рахунок, тому що внесли свій вклад для вирішення цієї проблеми. Ми шкодуємо, що Озіл не відчував захист від расистських гасел проти його особистості, як це було у випадку з Джеромом Боатенгом. Але було важливо, щоб Озіл, як до цього Ілкай Гюндоган, дав коментарі щодо цієї фотографії незалежно від результатів збірної на ЧС-2018. У DFB ми виграємо і програємо разом.

Ми були б щасливі, якби Озіл хотів залишитися в збірній Німеччини, розділяючи нашу позицію. Він вирішив по-іншому. DFB поважає його рішення, ми хочемо гідно попрощатися з заслуженим гравцем, тому залишимо без коментарів кілька дивних для нас по тону і змісту заяв. Ми відкидаємо факт звинувачень у расизмі. Багато років DFB активно втягується в інтеграційні процеси в Німеччині. DFB отримав нагороду за допомогу в інтеграції і допоміг вбудувати в футбольну сім'ю десятки тисяч мігрантів. DFB шкодує, що Озіл залишає збірну Німеччини", - йдеться в заяві.

У травні два німецьких футболіста з турецьким корінням, Месут Озіл і Ілкай Гюндоган, зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який переобирався на черговий термін. Це викликало критику з боку Німецького футбольного союзу, деяких німецьких політиків і футбольних уболівальників.

Після ЧС-2018 Месут покинув націонадльную команду, поскаржившись на расизм у відношенні громадян Німеччини турецького походження. Гравець пояснив, що фотографія з Ердоганом зроблена без політичних цілей і всього лише допомагає висловити повагу до влади країни, звідки відбулася його сім'я.

"Через ставлення з боку DFB і інших я більше не хочу одягати футболку збірної Німеччини. Я відчуваю, що не потрібен і думаю, що мої досягнення з того часу, коли я дебютував у збірній Німеччини в 2009 році, забуті", - йдеться в заяві самого гравця в Twitter.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

Президент Турецької федерації футболу (TFF) Йилдирим Деміререн підтримав Озіла і його сім'ю, а також засудив "погрози і принизливі заяви, які були направлені на адресу футболіста через його походження".

Півзахисник лондонського "Арсеналу" виступав за збірну Німеччини з 2009 року. Він провів у складі команди 92 матчі, в яких забив 23 м'ячі. У 2014 році став чемпіоном світу.