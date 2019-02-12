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Смолій розповів про вплив виборів на НБУ

Новини » Економіка    12.02.2019 - 16:15
Смолій розповів про вплив виборів на НБУ
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Поки жоден з кандидатів не вдається до тиску на НБУ

Національний банк України розглядає традиційне посилення невизначеності в рік подвійних виборів як один з ризиків. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, під час інвестиційної конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

У той же час він зазначив, що Національний банк - незалежна, професійна інституція, що є поза політикою і діє відповідно до закону.

Смолій заявив, що попри пік політичного циклу Національний банк не відчуває сьогодні жодного впливу - ані політиків, ані кандидатів на посаду президента України. І якщо кандидати дотримуватиться правового поля, як вони це декларарують, загроз для незалежності центробанку не має бути, додав він.

Смолій розповів про вплив виборів на НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці грудня 2018 року голова НБУ Яків Смолій заявив, що центробанк готується до турбулентності в рік виборів.

Нагадаємо, уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишатиметься незмінною. Як зазначається в меморандумі, уряд України залишається повністю відданим забезпеченню інституційно сильного та незалежного Національного банку України (НБУ), який зберігатиме безперервність своєї політики таргетування інфляції у рамках гнучкого режиму валютного курсу та з зосередженням на підтримці фінансової стабільності.

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