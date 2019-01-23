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Голова НБУ зустрінеться з представниками МВФ в Давосі

Новини » Економіка    23.01.2019 - 10:26
Голова НБУ зустрінеться з представниками МВФ в Давосі
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Смолій поїхав в Давос в складі української делегації

Голова Національного банку Яків Смолій знаходиться складі української делегації, яка сьогодні відправилася до Давосу для участі у 49 щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, програмою візиту передбачено, що голова центробанку зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду та візьме участь у двосторонніх та багатосторонніх зустрічах української делегації.

Крім того, Національний банк на заході представлятимуть заступник голови Дмитро Сологуб та начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин.

Голова НБУ зустрінеться з представниками МВФ в Давосі

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 23-24 січня буде перебувати в Давосі, де візьме участь у щорічному Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко та міністр фінансів України Оксана Маркарова планують провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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