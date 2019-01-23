Голова НБУ зустрінеться з представниками МВФ в Давосі

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Смолій поїхав в Давос в складі української делегації

Голова Національного банку Яків Смолій знаходиться складі української делегації, яка сьогодні відправилася до Давосу для участі у 49 щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, програмою візиту передбачено, що голова центробанку зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду та візьме участь у двосторонніх та багатосторонніх зустрічах української делегації.

Крім того, Національний банк на заході представлятимуть заступник голови Дмитро Сологуб та начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 23-24 січня буде перебувати в Давосі, де візьме участь у щорічному Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко та міністр фінансів України Оксана Маркарова планують провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.