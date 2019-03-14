Голова НБУ прогнозує два транші від МВФ у 2019 році

Загальний обсяг становитиме близько 2,5 млрд доларів

Национальный банк Украины ожидает получить от Международного валютного фонда в 2019 году два равных транша в мае и ноябре на общую сумму 2,5 млрд долларов. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий отмечал, что в начале марта в Украине работала техническая миссия МВФ, которая не принимает решений относительно траншей.

"Это чисто рабочий визит для проверки текущего состояния ситуации, как выполняются Украиной взятые на себя обязательства по программе stand-by. Миссия закончила работу, сейчас мы довольны визитом, продолжаем работать в обычном режиме", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, техническая миссия в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетила Киев в течение 5-13 марта 2019 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.