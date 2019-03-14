Голова НБУ оцінив вплив на інфляцію соціальних виплат перед виборами

Виплати можуть вплинути на інфляційні очікування населення

Запланированы перед выборами 2019 повышение социальных выплат и монетизация субсидий существенно не повлияет на уровень инфляции. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава НБУ, в то же время влияние выплат может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов.

Смолий напомнил, что согласно январскому прогнозу инфляция снизится до 6,3% в 2019 году и вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале следующего года.

"Этот прогноз является актуальным даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания правления по монетарной политике", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале потребительские цены в Украине в сравнении с январем выросли на 0,5%. По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Напомним, Национальный банк Украины 14 марта решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых, несмотря на замедление инфляции.