Голова НБУ оцінив вплив на інфляцію соціальних виплат перед виборами

Фото: голова правління НБУ Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виплати можуть вплинути на інфляційні очікування населення

Заплановані перед виборами 2019 підвищення соціальних виплат і монетизація субсидій суттєво не вплине на рівень інфляції. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова НБУ, у той же час вплив виплат може бути відчутним, якщо відіб’ється на інфляційних очікуваннях в умовах посилення невизначеності в рік подвійних виборів.

Смолій нагадав, що згідно із січневим прогнозом інфляція знизиться до 6,3% у 2019 року і повернеться до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. на початку наступного року.

"Цей прогноз є актуальним навіть з урахуванням появи нової інформації з часу попереднього засідання правління з монетарної політики", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, в річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Нагадаємо, Національний банк України 14 березня вирішив зберігти облікову ставку на рівні 18% річних, попри уповільнення інфляції.