ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова НБУ оцінив вплив на інфляцію соціальних виплат перед виборами

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 14:25
Голова НБУ оцінив вплив на інфляцію соціальних виплат перед виборами
Фото: голова правління НБУ Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виплати можуть вплинути на інфляційні очікування населення

Заплановані перед виборами 2019 підвищення соціальних виплат і монетизація субсидій суттєво не вплине на рівень інфляції. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова НБУ, у той же час вплив виплат може бути відчутним, якщо відіб’ється на інфляційних очікуваннях в умовах посилення невизначеності в рік подвійних виборів.

Смолій нагадав, що згідно із січневим прогнозом інфляція знизиться до 6,3% у 2019 року і повернеться до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. на початку наступного року.

"Цей прогноз є актуальним навіть з урахуванням появи нової інформації з часу попереднього засідання правління з монетарної політики", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, в річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Нагадаємо, Національний банк України 14 березня вирішив зберігти облікову ставку на рівні 18% річних, попри уповільнення інфляції.

НБУ зберіг облікову ставку на високому рівні попри уповільнення інфляції НБУ знизив тарифи на операції з держоблігаціями
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыНаціональний банк Україниінфляція
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся