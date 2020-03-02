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В уряді очікують від НБУ різкого зниження облікової ставки

Новини » Економіка     02.03.2020 - 12:18
В уряді очікують від НБУ різкого зниження облікової ставки
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гончарук дав поради правлінню НБУ

У Кабінеті міністрів вважають, що Національний банк у березні може суттєво знизити облікову ставку. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, по понеділках о 10 годині відбувається традиційна зустріч економічного блоку уряду та керівництва НБУ. За його словами, на сьогоднішній зустрічі обговорювалося, яке рішення НБУ ухвалить в березні щодо облікової ставки.

Гончарук нагадав, що 12 березня відбудеться чергове засідання правління НБУ щодо монетарної політики (11 березня - засідання комітету з монетарної політики, - ред.).

"Ми переконані, що НБУ може продовжувати сильно знижувати ставку рефінансування, що має призвести до того, що дуже скоро на ринку з'являться дешеві кредити", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року.

На засіданні у січні НБУ змінив прогноз щодо облікової ставки. Згідно з прогнозом, НБУ зможе знизити ставку до 7% на кінець 2020 року.

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Новини України ставкаНаціональний банк УкраїниКабінет Міністрів України
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