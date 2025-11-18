RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Глава Нацгвардии объяснил, как Украине компенсировать нехватку войск на фоне наступления РФ

Фото: Александр Пивненко, глава Нацгвардии (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Иван Носальский

Украина должна удвоить технологические инновации и насытить линию фронта еще большим количеством дронов, чтобы остановить попытку российского наступления.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью Reuters.

Пивненко отметил, что после почти четырех лет войны в Украине Россия по-прежнему имеет преимущество в живой силе, но Киев и Москва имеют равное количество дронов в ключевых районах боевых действий.

"Сейчас нам нелегко. Я думаю, что будет постоянно сложно... из-за мокрой грязи будет труднее передвигаться", - уточнил он. 

По словам генерала, сейчас Украине необходимо останавливать врага, когда он приближается к пунктам назначения пешком.

"Если мы будем выполнять эти задачи с большей плотностью на линии фронта, и враг будет проникать не так глубоко, это будет лучше для нас", - объяснил он. 

Также Пивненко обратил внимание, что для того, чтобы компенсировать нехватку войск, которая позволила россиянам прорвать оборонительные линии, Украине необходимо быстро осваивать технологические и тактические изменения.

Как добавил генерал, один из способов сделать это - лучше координировать "уровни" операций с использованием дронов, чтобы те, кто управляет дронами ближе к линии соприкосновения, например, не конкурировали с теми, кто находится дальше, и не дублировали их действия. 

"Нам нужно выстраивать это ярусами. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другое - другим. И чтобы мы не мешали друг другу", - подчеркнул он. 

Пивненко считает, что во время современной войны Украине нужно быть очень гибкой, адаптивной, и это работает. 

"Стоять на месте - не вариант. Либо действуй, либо нет", - сказал он. 

Попытки России оккупировать Покровск

Напомним, Россия продолжает использовать свое превосходство в количестве солдат для продвижения на фронте.

В частности, оккупанты сейчас активно пытаются взять Покровск под свой контроль.

Отдельным группам россиян удалось зайти в Покровск. Там они закрепились в многоэтажках. В частности, для захода в город они использовали густой туман.

