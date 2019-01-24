Глава "Нафтогазу" прокоментував запаси газу в ПСГ

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв запевнив, що газу вистачить

У підземних сховищах газу (ПСГ) достатньо запасів для проходження опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "Українського сніданку" в Давосі.

Коментуючи той факт, що запаси зараз нижчі, ніж рік тому, і витрачається швидше, Коболєв сказав: "Це наш план управління запасами і оборотним капіталом. Це все йде за планом".

Відповідаючи на питання про істотно менший імпорт в цьому році, в порівнянні з аналогічним періодом минулого, глава "Нафтогазу" додав: "Ми заходили з рекордно високими запасами, тому у нас така тактика роботи з ринками зараз: ми намагаємося купувати за меншою ціною і не купувати, коли ціна висока".

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 січня 2019 року становлять 12,5 млрд куб. м, що на 1,3 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, протягом 2018 року в ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6% більше, ніж у минулому році. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м газу, що на 6,1% менше, ніж рік тому.