Глава "Нафтогазу" назвав умови для встановлення безкоштовних лічильників газу

Побутові споживачі газу повинні стати прямими клієнтами "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только своим прямым клиентам. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев на селекторном совещании в правительстве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не желают их устанавливать.

"Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подсоединиться или со стороны облгаза, который обычно против, или со стороны потребителя", - сказал глава НАК.

Коболев напомнил, что "Нафтогаз" направил в правительство финансовый план компании, в который включены суммы на приобретение счетчиков. "Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашего решения (правительства - ред.), мы оплачивать такие вещи не имеем права", - добавил он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Нафтогаз" провести информирование граждан о механизме установки счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 30 января заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

Комментируя решение правительства в тот же день глава правления НАК Андрей Коболев, в частности, отметил, что сейчас счетчики необходимы для 3 млн хозяйств. Он не назвал точную сумму, которая нужна компании для их установки, но привел пример не очень дорогих устройств ценой около 1 тыс. грн.