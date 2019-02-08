Глава НАБУ дав прогноз щодо початку роботи антикорупційного суду

Антикорупційний суд стає реальністю

Высший антикоррупционный суд Украины начнет работу в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции "Результаты и вызовы в работе НАБУ за II полугодие 2018 года: презентация отчета" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Антикоррупционный суд в ближайшее время может стать реальностью. Конкурс сейчас на финальной стадии находится. Мы на основании меморандума исследовали всех кандидатов. К этим материалам имели доступ Совет международных экспертов. Сейчас у нас финальная стадия этого конкурса", - сказал он.

По его словам, почти 200 дел находятся в судах и ожидают передачи в антикоррупционный суда.

"Почти 200 уголовных производств находятся в судах и ожидают антикоррупционного суда. Из 28 уголовных дел только в 8 судьи начали рассмотрение по сути", - добавил он.

Отметим, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.

По результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в конкурсе в Высшийо антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат.