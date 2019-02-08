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Глава НАБУ дав прогноз щодо початку роботи антикорупційного суду

Новини » Політика    08.02.2019 - 13:46
Глава НАБУ дав прогноз щодо початку роботи антикорупційного суду
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Антикорупційний суд стає реальністю

Вищий антикорупційний суд України розпочне роботу найближчим часом. Про це на прес-конференції "Результати та виклики в роботі НАБУ за ІІ півріччя 2018 року: презентація звіту" розказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Антикорупційний суд найближчим часом може стати реальністю. Зараз конкурс на фінальній стадії знаходиться. Ми на підставі меморандуму досліджували всіх кандидатів. До цих матеріалів мали доступ Рада міжнародних експертів. Зараз у нас фінальна стадія цього конкурсу", - сказав він.

За його словами, майже 200 проваджень перебувають в судах і очікують передачі до антикорупційного суду.

"Майже 200 кримінальних проваджень перебувають в судах і очікують антикорупційного суду. З 28 кримінальних справ , лише у 8 судді розпочали розгляд по суті", - додав він.

Відзначимо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.

За результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ)  у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат.

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